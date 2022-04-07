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Власти Армении предупредили о мошенниках-"квартиросъемщиках"

Власти Армении предупредили о мошенниках-&quot;квартиросъемщиках&quot;

Мошенники под предлогом аренды квартиры выманивают персональные данные жителей Армении, такое сообщение распространило Агентство по защите персональных данных Минюста.

Как рассказал один из пользователей, к нему обратился неизвестный и попросил сдать в аренду квартиру на три месяца. Злоумышленник скинул счет, через который пообещал прислать деньги "по защищенной сделке".

В агентстве подчеркнули, что переходить по такой ссылке опасно, вносить в открывшихся полях сведения о банковских данных также нельзя, пишет Sputnik Армения.

Кроме того, в ряде случаев от пользователя требовали ввести не только номер карты, но и срок ее действия и трехзначный код CVV/CVC на обороте - так делают только мошенники, поскольку для перечисления суммы эти сведения не нужны.

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