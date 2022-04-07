СМИ: "Централ Партнершип" готов продавать свои фильмы за рубли

7 апр. 10:58

Входящий в "Газпром-Медиа" российский кинопрокатчик "Централ партнершип" (ЦПШ) обсуждает с зарубежными партнерами заключение новых контрактов в альтернативных евро и доллару валютах: речь идет о продаже отечественных фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту, в Китай - за рубли и юани, - пишет газета "Ведомости".

Сделки в альтернативных евро и доллару валютах являются вынужденной мерой, - рассказал гендиректор прокатчика Вадим Верещагин.

"Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их через какие-то американские или европейские банки. И с этим есть сложности из-за санкций. Возникли проблемы и на местах: руководство некоторых банков в странах, где работают наши партнеры, приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию", - уточнил он, добавив, что сейчас "Централ Партнершип" предлагает зарубежным партнерам открывать счета в российских банках и проводить операции по механизму, утвержденному для контрактов по экспорту газа за рубли, передает ТАСС.

Партнеры, работающие в Европе, активного интереса к фильмам из России не проявляют. В то же время Европа не была для ЦПШ приоритетной территорией: крупнейшие импортеры для прокатчика - Китай и страны Латинской Америки, подчеркнул Верещагин.