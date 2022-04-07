Власти Сочи подсчитали стоимость первоочередной расчистки рек

7 апр. 10:44

Власти Сочи вместе с министерством природных ресурсов Краснодарского края провели обследование рек региона, чтобы выявить возможные причины наводнений из-за их замусоренности.

"Проведены обследования русел рек, 22 из которых требуют первоочередной расчистки. Предварительная стоимость проведения дноуглубительных работ составляет более 989 млн рублей", - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

На территории Сочи находится более 130 водных объектов общей протяженностью более 2,8 тыс км. В последнее время подтопления прилегающих к руслам этих рек территорий курорта наблюдаются почти ежегодно, и есть тенденция к их учащению, - пояснили в пресс-службе.

Только в 2021 году по результатам чрезвычайных ситуаций природного характера на различные выплаты и компенсации пострадавшим гражданам из бюджета было выделено более 140 млн рублей, а одной из главных причин подтоплений являются заторы и наносы в руслах рек, - добавили в пресс-службе.