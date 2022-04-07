РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Shell оценили потери, связанные с ее деятельностью в России

В Shell оценили потери, связанные с ее деятельностью в России

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее деятельностью в России, составят от 4 до $5 млрд в первом квартале этого года, говорится в прогнозе, который был опубликован в четверг пресс-службой компании.

"Ожидается, что в первом квартале 2022 года после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов (как то: списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам), связанное с деятельностью в России, составит от 4 до 5 млрд долларов", - говорится в нем.

Также пресс-служба уточняет, что подробный квартальный отчет будет опубликован 28 апреля.

1225 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version