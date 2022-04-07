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Главы МИД ЕС обсудят введение нефтяного эмбарго против России

Главы МИД ЕС обсудят введение нефтяного эмбарго против России

Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность введения нефтяного эмбарго против РФ 11 апреля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

Так Боррель прокомментировал тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России в среду.

Он выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять "сегодня, в крайнем случае - завтра"."Я ожидаю, пятый пакет санкций будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД", - сказал Боррель, отметив, что в настоящее время обсуждается список лиц для черного списка, сектора экономики для введения рестрикций.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель обсуждает санкции в отношении российской нефти, в том числе налог на ее импорт и "особые платежные каналы" наподобие эскроу-счетов, средства с которых нельзя снять до выполнения определенных обязательств, напоминает РБК.

Также, по словам фон дер Ляйен, пятый пакет санкций будет включать запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в странах ЕС, запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (в том числе ВТБ), запрет российским судам заходить в порты ЕС (исключение — перевозки сельхозпродукции, продуктов питания и энергоносителей) и запрет деятельности российских и белорусских автотранспортных компаний, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров и полупроводников, запрет на импорт российских древесины, цемента, морепродуктов, спиртного. Кроме того, буду расширены и персональные санкции.

По данным американского телеканала CNBC, санкции ЕС также могут затронуть лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.

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