Главы МИД ЕС обсудят введение нефтяного эмбарго против России

7 апр. 10:20

Главы МИД Евросоюза рассмотрят возможность введения нефтяного эмбарго против РФ 11 апреля, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

Так Боррель прокомментировал тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России в среду.

Он выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять "сегодня, в крайнем случае - завтра"."Я ожидаю, пятый пакет санкций будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД", - сказал Боррель, отметив, что в настоящее время обсуждается список лиц для черного списка, сектора экономики для введения рестрикций.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель обсуждает санкции в отношении российской нефти, в том числе налог на ее импорт и "особые платежные каналы" наподобие эскроу-счетов, средства с которых нельзя снять до выполнения определенных обязательств, напоминает РБК.

Также, по словам фон дер Ляйен, пятый пакет санкций будет включать запрет российским компаниям участвовать в госзакупках в странах ЕС, запрет на транзакции с четырьмя российскими банками (в том числе ВТБ), запрет российским судам заходить в порты ЕС (исключение — перевозки сельхозпродукции, продуктов питания и энергоносителей) и запрет деятельности российских и белорусских автотранспортных компаний, запрет экспорта в Россию квантовых компьютеров и полупроводников, запрет на импорт российских древесины, цемента, морепродуктов, спиртного. Кроме того, буду расширены и персональные санкции.

По данным американского телеканала CNBC, санкции ЕС также могут затронуть лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.