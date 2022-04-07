МИД Турции: российско-украинские переговоры внушают "сдержанный оптимизм"

7 апр. 10:11

Турция оценивает ситуацию вокруг переговоров между Россией и Украиной со "сдержанным оптимизмом", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Это была встреча, на которой стороны добились значительного прогресса - обе стороны признали это. Но, к сожалению, кадры, которые мы видели из Бучи и некоторых других регионов Украины, портят относительно позитивную атмосферу. Однако мы все еще сохраняем надежду и осторожный оптимизм. В то же время мы реалисты. Есть сложные вопросы, но мы должны продолжать наши усилия, и Турция делает все, что от нее зависит", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Приоритетом для Турции по-прежнему остается организация встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Мы ожидаем дальнейших переговоров между делегациями, а затем встреч министров иностранных дел двух стран, чтобы инициировать возможное соглашение. В перспективе главы двух государств могут встретиться, и мы призываем к этому лидеров обеих сторон", - добавил Чавушоглу.