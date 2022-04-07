Хачатурян поздравил женщин Армении с Днем материнства и красоты

7 апр. 10:03

Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил армянских женщин с отмечаемым сегодня в стране праздником материнства и красоты, такое сообщение распространила его пресс-служба.

"Этот день - еще один повод выразить нашу безграничную любовь, восхищение и почтение к вам. Неоценима роль женщины в воспитании детей, формировании уважения и внимания к поколениям, укоренении и укреплении любви и преданности Родине и нации во всех сферах нашей жизни, на политической и общественной арене", - цитирует армянского президента Sputnik Армения.

Хачатурян указал, что армянская женщина - это носитель вековых традиций народа, хранитель ценностей и стержень идентичности.

Президент пожелал здоровья, мира, счастья и солидарности.

Напомним, сегодня в Армении отмечают Праздник материнства и красоты.