Австрия высылает очередную группу российских дипломатов 

7 апр. 9:52

Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге, информирует МИД Австрии. Уточняется, что дипломаты должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля.

"Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал официальный представитель главы МИД Александер Шалленберга, передает ТАСС.