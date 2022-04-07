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Австрия высылает очередную группу российских дипломатов 

Австрия высылает очередную группу российских дипломатов 

Австрия решила выслать троих сотрудников посольства России в Вене и одного сотрудника генерального консульства РФ в Зальцбурге, информирует МИД Австрии. Уточняется, что дипломаты должны покинуть территорию Австрии до 12 апреля. 
"Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - сказал официальный  представитель главы МИД Александер Шалленберга, передает ТАСС.

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