Ошибка фармацевта отправила в больницу трехлетнего ребенка в Павлодарской области

7 апр. 9:52

Маленький ребенок пострадал от отравления антидепрессантами, которые его матери по ошибке продали в аптеке, рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Жительница Павлодара приобрела в аптеке по выписанному врачом рецепту лекарство для ребенка 2019 года рождения. Однако после его приема самочувствие малыша ухудшилось, началась рвота, и его мать сразу же вызвала "скорую".

В итоге ребенка госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление антидепрессантами".

Установлено, что ЧП случилось из-за ошибки фармацевта, которая продала матери другое лекарство, передает Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ст.317 Уголовного кодекса Казахстана "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".