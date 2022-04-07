Ошибка фармацевта отправила в больницу трехлетнего ребенка в Павлодарской области

Маленький ребенок пострадал от отравления антидепрессантами, которые его матери по ошибке продали в аптеке, рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Жительница Павлодара приобрела в аптеке по выписанному врачом рецепту лекарство для ребенка 2019 года рождения. Однако после его приема самочувствие малыша ухудшилось, началась рвота, и его мать сразу же вызвала "скорую".
В итоге ребенка госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление антидепрессантами".
Установлено, что ЧП случилось из-за ошибки фармацевта, которая продала матери другое лекарство, передает Sputnik Казахстан.
Ведется досудебное расследование по ст.317 Уголовного кодекса Казахстана "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".