7 апр. 9:51

Обширные антироссийские санкции привели к обратному эффекту: в изоляции оказалась не Россия, а те, кто ввел эти санкции, - заявил экономист Андреас Бек, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Ограничения не поддержали множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток - похожая картина и в Южной Америке с Африкой, - напомнил эксперт, передает РИА Новости.

В итоге под ударом оказалась вся экономика ФРГ, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам.

Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия напрямую зависит от этих поставок. Также на эти металлы большой спрос и у США, - добавил он.

Отказ от российского газа также обернется для Германии дефицитом во всех сферах жизни, - сообщает швейцарский телеканал SRF.

Если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика страны пойдет ко дну. Если прекратит свою деятельность химический гигант BASF, повсюду возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, а значит - поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика, после чего дефицит внезапно встанет повсеместным.

Благосостояние окажется под угрозой, поэтому российский газ совершенно необходим, - резюмирует телеканал.