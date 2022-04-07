Макрон: диалог с Путиным должен быть продолжен

7 апр. 9:49

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.

По словам французского лидера, он берет на "себя полную ответственность" за то, что постоянно находился в контакте с российским президентом от имени Франции.

"Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня", - подчеркнул он.

Так глава Франции прокомментировал критику в свой адрес со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за регулярные переговоры с Путиным.