Баку и Ереван договорились о мирном соглашении

7 апр. 9:42

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся накануне в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, завершилась договоренностью о начале подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сегодня утром сообщили в МИД Азербайджана, подтвердив официальное заявление Мишеля об итогах встречи.

Лидеры Азербайджана и Армении договорились поручить министрам иностранных дел республик работу над подготовкой мирного договора с "урегулированием всех необходимых вопросов", которые состоят из представленных Баку базовых принципов, включая взаимное признание территориальной целостности, отказ от дальнейших территориальных претензий, делимитация границы и открытие транспортных коммуникаций.

В связи с этим до конца апреля будет сформирована совместная двусторонняя пограничная комиссия, мандатом которой станет практическая работа по определению и демаркации армяно-азербайджанской границы.

Принципиально важно, что в процессах выработки мирного договора и делимитации границы не будут задействованы никакие посредники. Таков главный прорыв прошедших переговоров – Азербайджан и Армения вышли на наиболее эффективный путь послевоенного урегулирования через непосредственную двустороннюю работу.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подтвердили приверженность исполнению всех положений предыдущих послевоенных документов, включая трехсторонние Заявления от 9-10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

Характерно, что в итоговом заявлении Шарля Мишеля вновь не упоминаются ни слова "Нагорный Карабах", ни Минская группа ОБСЕ, как и в предыдущем, сделанном после встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 15 декабря прошлого года. Таким образом, ушедшие в прошлое реалии и устаревшие форматы работы по армяно-азербайджанскому урегулированию упразднены окончательно.

По словам Шарля Мишеля, на переговорах был достигнут "большой прогресс" – "решение начать конкретный процесс для мирных переговоров, подготовить возможное мирное соглашение и решить все необходимые элементы для этого соглашения", пишет АзерТАдж.

ЕС также подтвердил свое согласие на участие в разминировании освобожденных территорий Азербайджана и поиски без вести пропавших в начале Карабахской войны азербайджанских граждан.