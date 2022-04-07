СМИ: регистрация инновационных лекарств может стать проще

7 апр. 9:27

Понятие "инновационный лекарственный препарат", представляющий особую значимость для здоровья населения, может стать законодательным – с таким предложением выступил Всероссийский союз пациентов.

Такие лекарства смогут проходить ускоренную регистрацию по упрощенной процедуре, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо организации на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Инновационными могут стать все не имеющие зарегистрированных на территории ЕАЭС аналогов лекарства, предназначенные для профилактики, диагностики и лечения тяжелых хронических прогрессирующих или угрожающих жизни заболеваний, а также лечения ранее неизлечимых заболеваний или состояний. Такой препарат должен иметь существенное преимущество в эффективности, безопасности, способе применения по сравнению с ранее использовавшимися методами лечения, - пишет издание.

Возможность введения ускоренной регистрации по упрощенной процедуре для таких лекарств есть: нужно лишь привести национальное законодательство в соответствие с правовой базой ЕАЭС, в Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств которой возможность ускоренной экспертизы инновационных препаратов закреплена с 28 марта 2022 года, - передает ТАСС.

"Россия сейчас крайне заинтересована в прорывных отечественных технологиях. Вопрос о совершенствовании механизма допуска на рынок инновационных препаратов не раз поднимался депутатами Госдумы, но решения так и не последовало", - подчеркнул сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.