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Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Товузском направлении

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Товузском направлении

ВС Армении накануне вечером обстреляли позиции армии Азербайджана в Товузском районе, об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что подразделения армянских ВС с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района госграницы подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия азербайджанские позиции, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в Минобороны Азербайджана.

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