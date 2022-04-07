Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана в Товузском направлении

7 апр. 9:24

ВС Армении накануне вечером обстреляли позиции армии Азербайджана в Товузском районе, об этом сообщает Минобороны АР.

В ведомстве уточнили, что подразделения армянских ВС с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района госграницы подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия азербайджанские позиции, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в Минобороны Азербайджана.