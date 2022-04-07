Стало известно, сколько россиян хотят работать на пенсии

7 апр. 9:13

Почти 60% жителей России собираются работать и после достижения пенсионного возраста, следует из опроса исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", прошедшего с 31 марта по 6 апреля среди 1 910 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Однозначно намерены работать 58% респондентов, трудиться в зависимости от состояния здоровья планируют 48% из них, примерно 10-15 лет после достижения пенсионного возраста - 15%, пишет ТАСС.

Кроме того, почти половина участников опроса (48%) ожидают, что на пенсии им придется сократить расходы и жить "по возможностям". На пассивный доход собираются жить 19% россиян, на заработки от сдачи недвижимости - 17%, помощи детей ждут всего 3%.