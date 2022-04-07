На Кубань пришла весна, но…

7 апр. 9:11

Сегодня в Краснодаре будет солнечно, а воздух в течение дня прогреется до 20 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Переменная облачность и без осадков ожидается по всему краю, а вот тепло будет не везде: местами ожидаются заморозки, а температура воздуха и на поверхности почвы составит до 2 градусов мороза. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15-17 м/с, - передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье без осадков, утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха на Черноморском побережье 14-19 тепла, а на Азовском побережье днем 13-18 со знаком "плюс".