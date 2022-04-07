США подняли в воздух стратегические бомбардировщики

7 апр. 8:59

Командование ВВС США в Европе сообщило, что пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершила полеты над Европой, Северным и Средиземным морями.

Бомбардировщики из состава 5-й бомбардировочной эскадрильи, которые взлетели с передовой базы Королевских ВВС Фэрфорд в Великобритании, отрабатывали взаимодействие с истребителями Британии, Дании, Чехии, Венгрии, Греции и Италии, - , передает "Интерфакс".

Также было отработано взаимодействие бомбардировщиков с наземными авианаводчиками из Венгрии и Болгарии, - добавили в ВВС США.