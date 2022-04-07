В Узбекистане задержаны начальник и сотрудники таможенного поста "Андижан"

7 апр. 8:43

Узбекские правоохранители взяли под стражу начальника таможенного поста внешнеэкономической деятельности "Андижан" и двоих его сотрудников, возбуждено уголовное дело.

На таможенном посту "Дустлик" в Андижанской области был досмотрен грузовой автомобиль, в котором, если верить документам, перевозились товары на $5,7 тыс. Груз автомобиля вызвал сомнения у таможенников, и они отправили его на дополнительную проверку на таможенный пост внешнеэкономической деятельности "Андижан".

Здесь началось самое интересное. Груз спустя всего 30-40 минут без проверки покинул таможенный склад поста, и это могло бы сойти с рук коррупционерам, однако цепочку отслеживала служба внутренней безопасности Государственного таможенного комитета (ГТК) страны, - передает Podrobno.uz.

Оперативники перехватили груз в одной из махаллей Андижана. Машина отправилась обратно на склад, а при ее осмотре было выявлено наличие 31 вида незадекларированных товаров, оцененных в 5,5 млрд сумов. Это была одежда, косметика и обувь.

В результате коррупционных действий таможенных чиновников бюджет страны недосчитался 1,9 млрд сумов.

Репортаж о задержании таможенников показали в эфире телеканала "Узбекистан-24".