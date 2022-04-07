На смену метели в столичный регион придет дождь

7 апр. 8:27

Сегодня в столичном регионе будет облачно и дождливо, а воздух прогреется до плюс 10, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, поэтому облачно, кратковременные осадки в виде дождя, а утром с мокрым снегом, ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 7-9, по области плюс 5-10 градусов. По температуре мы сегодня возвращаемся в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт ст, - добавил синоптик.