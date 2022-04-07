СМИ: США – главный интриган XXI века, стремящийся ослабить Россию

7 апр. 8:11

США – главный интриган XXI века, цель которого - разделить и ослабить Россию, - уверен репортер китайского издания "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяочэн.

Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, но ее "призраки" все еще живы: официальный Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, из которой не в силах выпутаться. Обострение ситуации на Украине - это новая ловушка, расставленная в XXI веке США, заговорщиком времен холодной войны, в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, тем самым сохранив свою абсолютную гегемонию в мире, - пишет издание, передает РИА Новости.

НАТО в последние десятилетия всячески пытается "устранить" Россию в различных аспектах, в том числе в политическом, экономическом, культурном и идеологическом, и, как отмечают наблюдатели, ее цель в том, чтобы продолжать разделять и ослаблять Россию. Однажды разыграв этот сценарий в отношении Советского Союза, Вашингтон пытается повторить этот сценарий в отношении современной России.

Вашингтон уже устроил две "цветные революции" на Украине для того, чтобы Россия снова не стала угрозой гегемонии США. С ноября 2021 года американское правительство спекулировало новостями о российских войсках вдоль границы с Украиной и возможностью "неминуемого вторжения" на Украину, что еще сильнее провоцировало Россию.

Чувство кризиса, созданное США, усилило зависимость Европы от Вашингтона и НАТО, тем самым значительно усилив удушающую хватку Америки над Европой, а попытки злонамеренно разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря являются ни чем иным, как типичным проявлением менталитета холодной войны, - резюмирует Цзяочэн.