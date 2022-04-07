Власти Узбекистана продолжат застраивать Ташкент

7 апр. 7:58

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектом по строительству социально важных объектов Ташкента, отметив, что улица Янги Узбекистон станет "одной из важнейших артерий столицы", сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

Президенту в ходе презентации проектов по строительству социальных объектов в Ташкенте показали проект застройки, в соответствии с которым кроме недавно построенных здесь парка, университета и моста, в скором будущем вдоль улицы возведут жилые дома, гостиницы, кинотеатры и рестораны, вдоль улицы протянут пешеходные и велосипедные дорожки, построят подземные и надземные переходы.

Президент одобрил проект, уделив особое внимание по обеспечению жителей комфортными условиями и созданию рабочих мест.

"Самое главное - создать достойные условия жизни и рабочие места для нашего народа", - сказал Шавкат Мирзиеев, передает Sputnik Узбекистан.

Согласно расчетам, новые здания, предназначенные для торговли и сферы услуг, создадут 14 тысяч рабочих мест.

Также Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектами объектов на территории парка "Янги Ўзбекистон", а также аэропорта "Ташкент-Восточный" и Олимпийского городка.

Напомним, Олимпийский городок строят в преддверии молодежных Азиатских игр, которые состоятся в Ташкенте в 2025 году.