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СМИ: страны НАТО не могут договориться о действиях в отношении России

СМИ: страны НАТО не могут договориться о действиях в отношении России

Страны - члены НАТО никак не могут договориться между собой относительно дальнейших шагов в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины, - пишет газета The New York Times.

Так, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция считают необходимым сохранить контакты с российским правительством вне зависимости от текущей ситуации, - пишет издание, передает ТАСС.

6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Одной из обсуждаемых на ней тем являются действия альянса в связи с ситуацией на Украине, - напоминает издание.

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