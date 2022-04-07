Глава ЕС рассказал, о чем договорились лидеры Азербайджана и Армении

7 апр. 7:31

Минувшей ночью в Брюсселе в формате рабочего обеда прошла встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. До этого Мишель провел отдельные двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

После встречи глава Европейского Совета выступил с заявлением, в котором отметил: лидеры Азербайджана и Армении подвели итоги событий, произошедших после их последней встречи, а также рассмотрели ход выполнения взятых на себя обязательств.

Они подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления, а также поручили главам МИД двух стран работу над подготовкой будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы.

Стороны договорились сформировать совместную пограничную комиссию к концу апреля, ее мандат будет предусматривать проведение делимитации границы и обсудили восстановление инфраструктуры как между странами, так и на Южном Кавказе в целом.