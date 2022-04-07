СМИ: продажа Турции F-16 исходит из интересов США

7 апр. 7:15

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо, в котором говорится о том, что потенциальная продажа истребителей F-16 Турции соответствует интересам Вашингтона, - сообщает CNN Turk.

"Gотенциальная продажа F-16 Турции будет соответствовать интересам национальной безопасности США", - отмечается в письме.

Ранее США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, аннулировав совместный меморандум по F-35 и подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.