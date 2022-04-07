СМИ: Япония не намерена отказываться от российского угля

7 апр. 6:58

Власти Японии не станут вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий на Украине, - пишет японская газета "Маинити" со ссылкой на информированные источники.

"Объем импортируемого угля из России в Японию составляет около 15% от общего. Стало известно, что Япония не станет вводить эмбарго на его импорт в связи с риском повышения цен на данный энергоресурс в том случае, если российский товар будет элиминирован с международного рынка", - отмечается в сообщении издания, передает РИА Новости.

Напомним, Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, среди которых - запрет на импорт угля, однако дипломатам ЕС пока не удалось согласовать его и договориться о запрете импорта российского угля.