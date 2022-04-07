В казахстанском Талгаре пылал центральный рынок

7 апр. 6:43

Минувшей ночью на центральном рынке казахстанского города Талгара вспыхнул крупный пожар, передает @talgarnewskz.

Огонь охватил рынок в два часа ночи - загорелись контейнеры с одеждой и обувью на площади 360 кв м. Пламя во время обхода первым заметил охранник. На помощь в тушении возгорания выехала пожарная техника из соседнего города Иссыка. Горящий рынок оцепили около трех десятков полицейских. Огонь удалось локализовать лишь через два часа - к этому времени площадь возгорания увеличилась до 900 кв м, - передает Sputnik Казахстан.

Во время пожара у ворот рынка собрались хозяева товаров. Некоторые в панике вытаскивали их из горящих контейнеров, хотя полиция ради их безопасности не пускала вовнутрь собравшуюся толпу.

Причина пожара пока не называется, - сообщили в ДЧС Казахстана.