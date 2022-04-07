СМИ: США обсудили расширение поставок СПГ с представителями ЕС

7 апр. 6:28

Руководители ряда компаний США по добыче сланцевого газа обсудили с европейскими официальными лицами расширение поставок энергоносителей в Европу.

Делегации из Латвии, Эстонии, Болгарии, Франции, Германии, Венгрии и Великобритании встретились с представителями компаний по добыче сланцевого газа в техасском Хьюстоне, - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу отраслевой ассоциации LNG Allies Фреда Хатчисона.

"Ситуация в Европе нестабильна. Все эти страны, зависящие от российского газа, намерены отказаться от него, в некоторых случаях полностью", - цитирует Хатчисона со ссылкой на агентство РИА Новости.

Строительство новых мощностей для СПГ займет несколько лет, осуществлять поставки в необходимом объеме можно будет не ранее середины десятилетия.

"Проблемы с мощностями в 2022 году велики, но возможности через несколько лет будут действительно потрясающие", - сказал глава LNG Allies.

Также представители американских газодобывающих компаний планируют провести отдельные встречи с представителями частного сектора Латвии, Эстонии и Словакии.