В Казахстане насчитали всего 16 новых заболевших коронавирусом

7 апр. 6:13

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидером по числу новых заболевших по-прежнему остается Алматы – в мегаполисе выявили семерых новых инфицированных. Трое заболевших в Восточно-Казахстанской области, по двое инфицированных - в Карагандинской и Мангистауской областях, по одному - в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных городах и областях не выявлено ни одного положительного теста на коронавирус.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждено 1 305 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.