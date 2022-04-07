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В Казахстане насчитали всего 16 новых заболевших коронавирусом

В Казахстане насчитали всего 16 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрированы 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидером по числу новых заболевших по-прежнему остается Алматы – в мегаполисе выявили семерых новых инфицированных. Трое заболевших в Восточно-Казахстанской области, по двое инфицированных - в Карагандинской и Мангистауской областях, по одному - в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных городах и областях не выявлено ни одного положительного теста на коронавирус.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждено 1 305 245 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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