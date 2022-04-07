В составе поезда Томск-Адлер запустят вагон-музей

7 апр. 3:30

Вагон-музей в составе поезда Томск - Адлер будет запущен в апреле и будет курсировать до октября, информирует пресс-служба администрации Томска.

Уточняется, что в каждом вагоне СВ будут размещены картины томских художников, на которых изображены знаковые места города, а также репродукции плана-панорамы Томска начала ХХ века архитектора Юрия Нагорного.

"Первый фирменный вагон Туристско-информационного центра Томска запустят в апреле. Он отправится в составе поезда Томск - Адлер. Пассажиры в пути смогут по QR-коду, размещенному под картинами, найти развернутую информацию об объектах архитектуры, а также прослушать и просмотреть аудио- и видеоэкскурсии о Томске, узнать о достопримечательностях и истории сибирского города", - сообщают организаторы.

В пресс-службе мэрии отметили, что если такая идея понравится пассажирам, в дальнейшем Туристско-информационный центр оформит и другие вагоны.