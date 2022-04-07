Врач определил безопасную дозу пельменей

7 апр. 5:25

Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная назвала безопасную дозу пельменей.

По ее словам, пельмени - высококалорийный продукт, употребление которого может привести к набору лишнего веса. Многие врачи по этой причине не рекомендуют есть их людям с избыточной массой тела. Однако, по мнению врача, порция из десять пельменей среднего размера не навредит здоровью. "Десять штук - это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий", - сказала Бережная, добавив, что включать даже такое число в ежедневный рацион не стоит.

Бережная посоветовала тем, кто готовит пельмени самостоятельно, добавлять в них овощи. "Если вы делаете пельмени дома, положите в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Таким образом можно уменьшить содержание мяса в блюде. Вкусовые качества это не ухудшит, однако снизит калорийность", - приводит ее слова Lenta.ru.

Она также отметила, что крупные пельмени лучше заедать салатом.