Ереван: главы МИД Азербайджана и Армении займутся подготовкой мирных переговоров

7 апр. 1:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой армянского премьера после состоявшейся 6 апреля в Брюсселе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана и Армении с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Также на встрече стороны договорились сформировать до конца апреля (на базе соглашений, достигнутых в Сочи 26 ноября 2021 года) двустороннюю комиссию по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, которая также будет уполномочена заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

Напомним, предыдущая трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля состоялась в Брюсселе 14 декабря 2021 года.