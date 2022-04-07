Иранские "ястребы" требуют от Раиси ужесточить позицию на ядерных переговорах 

Иранские парламентарии написали письмо президенту страны Эбрахиму Раиси, призывая его ужесточить позицию на непрямых и пока приостановленных переговорах с США по поводу возобновления Иранского ядерного соглашения 2015 года.

Как отмечает Al-Monitor, составленное сторонником жесткой линии Махмудом Набавианом письмо было подписано 190 членами парламента, которые составляют более двух третей законодательного органа. Как передают иранские СМИ, документ призывает Раиси требовать от Вашингтона ”более твердых гарантий” до того, как будет заключено новое соглашение, по которому Тегеран и мировые державы ведут переговоры в течение года.

Изначальное соглашение 2015 года было ратифицировано тогдашним иранским парламентом на коротком 20-минутном заседании. Поспешный процесс, инициированный умеренными фракциями, поддерживающими сделку, вызвал критику со стороны политических ястребов.

Сейчас Тегеран требует, чтобы администрация американского президента Джо Байдена гарантировала новое соглашение, отменив санкции таким образом, чтобы это можно было проверить, и подтвердив, что будущие президенты не будут выходить из сделки.

Переговорный процесс практически полностью остановился 11 марта. Одним из камней преткновения стало требование иранских переговорщиков убрать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) из американского списка иностранных террористических организаций.

КСИР, в свою очередь, не демонстрирует готовности к примирению. В заявлении, опубликованном на прошлой неделе по случаю 43-летней годовщины основания Исламской Республики, руководство КСИР назвало США ”мафией” и ”террористическим режимом”, заявив, что Вашингтон ”бредит”. КСИР поклялся укреплять ракетную мощь вне зависимости от степени давления со стороны Америки.

В начале апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил, что проблема с КСИР - единственный не решенный на переговорах вопрос. Он винит в их приостановке ”непомерные требования” со стороны США, на которые Иран ”никогда не согласится”.

В понедельник представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции в Тегеране, что Исламская Республика Иран по-прежнему ждет ”политических решений” от США, обвинив Вашингтон в том, что ”оставшиеся вопросы стали заложниками” внутренней политики. ”Мы не сможем терпеть вечно”, - так иранский дипломат предупредил американских чиновников.