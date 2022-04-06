США не собираются вести боевые действия с Россией

6 апр. 23:50

Президент США Джо Байден по-прежнему не стремится к конфликту с Россией. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова американского лидера о готовности вести боевые действия бок о бок с представителями профсоюзов.

"У него нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России", - цитирует ее ТАСС.

По словам Псаки, слова Байдена - это выражение его давней любви к профсоюзам и тем, кто входит в них. "К людям, вместе с которыми он был бы рад оказаться в окопах, это не свидетельство изменения курса США", - заверила представитель Белого дома.