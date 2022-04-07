Перейдет ли Европа на четырехдневную рабочую неделю

После того, как пандемия коронавируса изменила рынок труда, идею сокращения рабочей недели до четырех дней в Центральной и Восточной Европе стали воспринимать вполне серьезно, пишет Emerging Europe.

Чешское рекламное агентство bnt.agency работает по четырехдневному графику на протяжении уже более двух лет, и его производительность по всем направлениям лишь увеличилась. Это соответствует выводам многих других организаций по всему миру, а также некоторых правительств, которые решили сократить рабочий день, сохранив при этом объем рабочей нагрузки и размер оплаты. Сторонники этой идеи утверждают, что сокращение рабочей недели ведет к повышению производительности труда сотрудников, поднятию их морального духа и достижению баланса между работой и личной жизнью.

Стремительный переход на удаленный формат работы во время пандемии коронавируса сместил акцент в сторону более гибкого графика работы, что также привело к возобновлению дискуссии о сокращении рабочей недели до четырех дней. Но есть и те, которые считают, что такое решение нанесет ущерб конкурентоспособности компаний, которые становятся для своих клиентов менее доступными. Работники, график которых и так уже очень плотный, могут чувствовать себя обязанными успевать делать еще больше рабочих задач, что может создавать дополнительное напряжение.

Работать лучше

По словам Яна Елинека, основателя и креативного директора пражского рекламного агентства bnt.agency, после введения четырехдневного графика общая производительность компании выросла на 60%, а доход на одного сотрудника увеличился на 18%. В то же время расходы по управлению агентством снизились на 14%, а время, затрачиваемое на встречи, сократилось на 17%.

"Мы очень довольны четырехдневной рабочей неделей. Помимо деловых вопросов, это оказало положительное влияние на наше психическое здоровье, а также на нашу жизнь в целом. Мы ввели сокращенную рабочую неделю, так как посчитали, что если бы у нас было больше времени для себя и своих близких, мы были бы счастливее и, следовательно, более продуктивны", - сказал Елинек в интервью с Emerging Europe. При этом он заметил, что не все так гладко, и что из-за сокращения рабочего времени у сотрудников больше нет возможности для каких-то отговорок или пропуска дедлайнов. "Мы должны быть очень дисциплинированными в течение недели, чтобы успеть выполнить работу вовремя. Это увеличивает нагрузку на всех в агентстве", - отмечает Елинек, добавляя, что все сводится к приложению усилий там, где это необходимо. "Все дело в том, чтобы работать лучше, а не меньше. Если вы работаете лучше, в конечном итоге вы можете работать меньше. А если вы просто сокращаете рабочее время, вы просто делаете меньше работы", - объясняет Елинек.

По словам генерального директора bnt.agency Джереми Бертолино, агентство перешло к четырехдневной рабочей неделе, чтобы к тому же подать пример другим предприятиям. "Мы хотели вдохновить другие компании бросить вызов давнишней схеме работы. В настоящее время человечество имеет доступ к достаточному количеству знаний и технологий, чтобы работать в другом, более современном ритме", - сказал Бертолино.

Одобрено профсоюзами

В европейских странах с развивающейся рыночной экономикой компаний, переходящих на четырехдневную рабочую неделю, по-прежнему мало, но профсоюзы со всего региона выступают за широкомасштабное внедрение этой концепции. "В Польше рабочая сила - одна из самых перегруженных среди стран-членов ОЭСР, поэтому, естественно, мы поддерживаем все тенденции, которые привели бы к сокращению рабочего времени в Польше", - говорит вице-председатель Всепольского торгового союза Петр Островски. "Сокращение рабочей недели не снижает эффективность. Наоборот, хорошо отдохнувший сотрудник гораздо более креативен и мотивирован. Кроме того, у них гораздо меньше шансов получить травму на производстве", - говорит Островски.

Марек Левандовски, пресс-секретарь самого известного профсоюза Польши "Солидарность", утверждает, что технологический прогресс - еще один аргумент в пользу четырехдневной рабочей недели. "Учитывая наше стареющее общество, а также все более широкое применение таких технологий, как искусственный интеллект, и внедрение роботов в производство, потребность в человеческом труде, скорее всего, со временем уменьшится", - говорит Левандовски.

"Но вместо того, чтобы прибегать к каким-либо общим решениям, мы должны рассматривать каждую отрасль отдельно. Лучший способ добиться положительных изменений в этом отношении - это взаимный диалог между работниками и работодателями", - заключил Левандовски.

Предстоит сделать еще многое

По словам эксперта по рынку труда консалтинговой компании Sedlak & Sedlak Каролины Юрчак, главное - это сбалансировать тренд с потребностями местной экономики. "Несмотря на все преимущества схемы, укороченная рабочая неделя может отрицательно сказаться на эффективности работы в некоторых случаях, что может привести к падению ВВП, - отмечает Юрчак. - Необходимо найти правильный баланс между этой инициативой и благосостоянием нашей экономики".

В недавнем отчете, посвященном четырехдневной рабочей неделе, польский офис британской международной рекрутинговой компании Hays отметил, что широкомасштабный переход на сокращенную рабочую неделю в Польше все еще является относительно отдаленной перспективой.

"Сокращение рабочей недели может привести к повышению производительности труда сотрудников, - отмечает в отчете исполнительный директор польского отделения Hays Александра Тышкевич. - И тем не менее, пока еще не все польские компании могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в обозримом будущем".

"Особенно это касается рабочих мест, где преемственность имеет первостепенное значение, таких как медицинские учреждения или компании, связанные с логистикой. Чаще всего, для сокращения рабочей недели в таких местах, работодателям приходилось проводить радикальные организационные изменения и нанимать больше людей", - заключил Тышкевич.