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Перейдет ли Европа на четырехдневную рабочую неделю

Emerging Europe
Перейдет ли Европа на четырехдневную рабочую неделю

После того, как пандемия коронавируса изменила рынок труда, идею сокращения рабочей недели до четырех дней в Центральной и Восточной Европе стали воспринимать вполне серьезно, пишет Emerging Europe.

Чешское рекламное агентство bnt.agency работает по четырехдневному графику на протяжении уже более двух лет, и его производительность по всем направлениям лишь увеличилась. Это соответствует выводам многих других организаций по всему миру, а также некоторых правительств, которые решили сократить рабочий день, сохранив при этом объем рабочей нагрузки и размер оплаты. Сторонники этой идеи утверждают, что сокращение рабочей недели ведет к повышению производительности труда сотрудников, поднятию их морального духа и достижению баланса между работой и личной жизнью.

Стремительный переход на удаленный формат работы во время пандемии коронавируса сместил акцент в сторону более гибкого графика работы, что также привело к возобновлению дискуссии о сокращении рабочей недели до четырех дней. Но есть и те, которые считают, что такое решение нанесет ущерб конкурентоспособности компаний, которые становятся для своих клиентов менее доступными. Работники, график которых и так уже очень плотный, могут чувствовать себя обязанными успевать делать еще больше рабочих задач, что может создавать дополнительное напряжение.

Работать лучше

По словам Яна Елинека, основателя и креативного директора пражского рекламного агентства bnt.agency, после введения четырехдневного графика общая производительность компании выросла на 60%, а доход на одного сотрудника увеличился на 18%. В то же время расходы по управлению агентством снизились на 14%, а время, затрачиваемое на встречи, сократилось на 17%.

"Мы очень довольны четырехдневной рабочей неделей. Помимо деловых вопросов, это оказало положительное влияние на наше психическое здоровье, а также на нашу жизнь в целом. Мы ввели сокращенную рабочую неделю, так как посчитали, что если бы у нас было больше времени для себя и своих близких, мы были бы счастливее и, следовательно, более продуктивны", - сказал Елинек в интервью с Emerging Europe. При этом он заметил, что не все так гладко, и что из-за сокращения рабочего времени у сотрудников больше нет возможности для каких-то отговорок или пропуска дедлайнов. "Мы должны быть очень дисциплинированными в течение недели, чтобы успеть выполнить работу вовремя. Это увеличивает нагрузку на всех в агентстве", - отмечает Елинек, добавляя, что все сводится к приложению усилий там, где это необходимо. "Все дело в том, чтобы работать лучше, а не меньше. Если вы работаете лучше, в конечном итоге вы можете работать меньше. А если вы просто сокращаете рабочее время, вы просто делаете меньше работы", - объясняет Елинек.

По словам генерального директора bnt.agency Джереми Бертолино, агентство перешло к четырехдневной рабочей неделе, чтобы к тому же подать пример другим предприятиям. "Мы хотели вдохновить другие компании бросить вызов давнишней схеме работы. В настоящее время человечество имеет доступ к достаточному количеству знаний и технологий, чтобы работать в другом, более современном ритме", - сказал Бертолино.

Одобрено профсоюзами

В европейских странах с развивающейся рыночной экономикой компаний, переходящих на четырехдневную рабочую неделю, по-прежнему мало, но профсоюзы со всего региона выступают за широкомасштабное внедрение этой концепции. "В Польше рабочая сила - одна из самых перегруженных среди стран-членов ОЭСР, поэтому, естественно, мы поддерживаем все тенденции, которые привели бы к сокращению рабочего времени в Польше", - говорит вице-председатель Всепольского торгового союза Петр Островски. "Сокращение рабочей недели не снижает эффективность. Наоборот, хорошо отдохнувший сотрудник гораздо более креативен и мотивирован. Кроме того, у них гораздо меньше шансов получить травму на производстве", - говорит Островски.

Марек Левандовски, пресс-секретарь самого известного профсоюза Польши "Солидарность", утверждает, что технологический прогресс - еще один аргумент в пользу четырехдневной рабочей недели. "Учитывая наше стареющее общество, а также все более широкое применение таких технологий, как искусственный интеллект, и внедрение роботов в производство, потребность в человеческом труде, скорее всего, со временем уменьшится", - говорит Левандовски.

"Но вместо того, чтобы прибегать к каким-либо общим решениям, мы должны рассматривать каждую отрасль отдельно. Лучший способ добиться положительных изменений в этом отношении - это взаимный диалог между работниками и работодателями", - заключил Левандовски.

Предстоит сделать еще многое

По словам эксперта по рынку труда консалтинговой компании Sedlak & Sedlak Каролины Юрчак, главное - это сбалансировать тренд с потребностями местной экономики. "Несмотря на все преимущества схемы, укороченная рабочая неделя может отрицательно сказаться на эффективности работы в некоторых случаях, что может привести к падению ВВП, - отмечает Юрчак. - Необходимо найти правильный баланс между этой инициативой и благосостоянием нашей экономики".

В недавнем отчете, посвященном четырехдневной рабочей неделе, польский офис британской международной рекрутинговой компании Hays отметил, что широкомасштабный переход на сокращенную рабочую неделю в Польше все еще является относительно отдаленной перспективой.

"Сокращение рабочей недели может привести к повышению производительности труда сотрудников, - отмечает в отчете исполнительный директор польского отделения Hays Александра Тышкевич. - И тем не менее, пока еще не все польские компании могут перейти на четырехдневную рабочую неделю в обозримом будущем".

"Особенно это касается рабочих мест, где преемственность имеет первостепенное значение, таких как медицинские учреждения или компании, связанные с логистикой. Чаще всего, для сокращения рабочей недели в таких местах, работодателям приходилось проводить радикальные организационные изменения и нанимать больше людей", - заключил Тышкевич.

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