В Тбилиси исполнят Рахманинова и Чайковского

7 апр. 1:26

В большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в мае состоится концерт, на котором прозвучит музыка Рихарда Вагнера, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 14 мая, участие в концерте примут участие российская виолончелистка Анастасия Кобекина, грузинский и британский пианист Лука Окрос (Окросцваридзе), а также Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством дирижера Мирианы Хухунаишвили.

В программу вечера войдет произведения "Зигфрид идиллия" Вагнера, "Вариации на тему рококо" Чайковского и концерт для фортепиано №2 Рахманинова.