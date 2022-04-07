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В Тбилиси исполнят Рахманинова и Чайковского

В Тбилиси исполнят Рахманинова и Чайковского

В большом зале Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили в мае состоится концерт, на котором прозвучит музыка Рихарда Вагнера, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 14 мая, участие в концерте примут участие российская виолончелистка Анастасия Кобекина, грузинский и британский пианист Лука Окрос (Окросцваридзе), а также Тбилисский молодежный оркестр имени Гии Канчели под руководством дирижера Мирианы Хухунаишвили.

В программу вечера войдет произведения "Зигфрид идиллия" Вагнера, "Вариации на тему рококо" Чайковского и концерт для фортепиано №2 Рахманинова.

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