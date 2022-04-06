Правительство Нафтали Беннета теряет большинство в Кнессете

Депутат партии "Ямина" Идит Сильман, занимающая посты председателя коалиции и председателя комиссии Кнессета по здравоохранению, объявила о своем выходе из коалиции. Это лишило коалицию большинства в Кнессете, что затруднит проведение ею законов и сделает невозможным утверждение государственного бюджета. Ситуацию для "Вестника Кавказа" комментирует израильский политолог и политтехнолог Юрий Бочаров.

События в Израиле в очередной раз продемонстрировали издержки нынешней избирательной системы. Когда практически любой депутат, может "за вознаграждение" уйти из партии, избравшей его в Кнессет, в другую партию, даже несхожей с ним по идеологии. "Покупка" голосов депутатов Кнессета стала печальной традицией в израильском парламенте. Такое уже случалось, и даже знаменитое соглашение в Осло, с целью урегулирования израильско-палестинского конфликта было одобрено в результате "купленных" голосов.

Вся эта порочная система возникла, потому что, по закону, правительство Израиля формируется из числа депутатов парламента. В итоге, депутат, не теряя своего места в парламенте, становиться еще и министром. Стоит отметить, что депутат, вне зависимости от того состоит он в оппозиции или в коалиции, за редким исключением просто красивое "звание", не решающее практически никаких вопросов, а вот министр может много чего сделать, в том числе конкретно для своих избирателей. В Израиле это не редкость, когда министры принимают решения, направленные на конкретные группы населения, то есть для своих избирателей.

Так происходит и сейчас. Естественно, что депутат Идит Сильман ("Ямина"), считает, что достойна быть министром и готова ради этого на многое. О ее желании услышали в "Ликуде", и в результате закулисных переговоров она получила предложение от Биньямина Нетаньяху, гарантирующее ей на следующих выборах 10 место в списке "Ликуда" и пост министра здравоохранения.

Однако в Израиле парламентские каникулы до начала мая. Поэтому мало вероятно, что сейчас что-то произойдет. Да и в техническом плане "переворот" трудно совершить. Так как любое новой правительство может начать свою работу получив как минимум 61 голос из 120. Пока что в парламенте ничья: 60 на 60. И многое будет зависеть о того, сможет ли "Ликуд" "прикупить" еще один голос и как поведет себя арабская партия, от которой сейчас будет завесить сохранится ли нынешнее правительство или страна через пару месяцев пойдет на новые выборы. Так что в ближайшее дни мы станем свидетелями новых переговоров, интриг и закулисных сделок. При этом стоит иметь в виду, что в Израиле может быть даже то, чего вообще быть не может. Так что подождем развития событий.