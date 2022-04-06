Основные мероприятия юбилея крещения Алании назначены на 24-25 сентября

6 апр. 23:39

Основные мероприятия в рамках празднования 1 100-летия крещения Алании пройдут в Северной Осетии 24-25 сентября, рассказали в аппарате российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Уточняется, что зампредседателя правительства провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования, которое состоится в 2022 году.

"Основные торжественные мероприятия запланированы на 24-25 сентября", - цитирует сообщение ТАСС.

Юбилей будет отмечен масштабными выставочными проектами "Война и миф. Алания. Истоки цивилизации" и "Сокровища Аланского царства" на площадках федеральных музеев.

В программу входят выставки и презентации, мастер-классы, культурные площадки, большой праздничный концерт, фестиваль колокольных звонов и концерт колокольной музыки.