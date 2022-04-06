Выставка "Седой Каспий" рассказывает жителям Хакасии о Дагестане

6 апр. 23:23

Национальный музей Дагестана имени А.Тахо-Годи впервые проводит в Хакасии выставку "Седой Каспий", посвященную культуре и традициям северо-кавказской республики и открытую в рамках нацпроекта "Культура". Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Минкультуры Дагестана.

"Выставочный проект открылся в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова", - сказано в нем.

Посетители смогут увидеть национальные костюмы народов Дагестана, древние ювелирные изделия, резную посуду, ковры, сабли, кинжалы, музыкальные инструменты, произведения живописи и графики, фотографии, посвященные дагестанской культуре.

Выставка будет проходить до 10 июня.