Выставка "Седой Каспий" рассказывает жителям Хакасии о Дагестане

Национальный музей Дагестана имени А.Тахо-Годи впервые проводит в Хакасии выставку "Седой Каспий", посвященную культуре и традициям северо-кавказской республики и открытую в рамках нацпроекта "Культура". Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Минкультуры Дагестана.
"Выставочный проект открылся в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова", - сказано в нем.
Посетители смогут увидеть национальные костюмы народов Дагестана, древние ювелирные изделия, резную посуду, ковры, сабли, кинжалы, музыкальные инструменты, произведения живописи и графики, фотографии, посвященные дагестанской культуре.
Выставка будет проходить до 10 июня.