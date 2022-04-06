Похитителей 200 литров кисломолочного продукта для скота осудят на Ставрополье

6 апр. 23:11

В Новоалександровском городском округе окончено расследование уголовного дела по факту кражи, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Обвиняемые - двое жителей станицы Воскресенской, работающие на одной из животноводческих ферм округа.

"Следствием установлено, что обвиняемые, заступив на смену, похитили с территории сельскохозяйственного предприятия более 200 л кисломолочноного продукта", - пояснили в полиции.

Злоумышленники рассчитывать скормить его крупнорогатому скоту.

Похищенный продукт был изъят и возвращен законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Новоалександровский районный суд для рассмотрения по существу.