Макрон объяснил, почему так часто созванивается с Путиным

6 апр. 22:59

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему считает правильной свою политику поддержания диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что это необходимо для построения новой архитектуры безопасности в Европе.

Французский лидер также напомнил, что начал свой диалог с главой российского государства еще в 2017 году сразу после вступления в должность, передает ТАСС.

Напомним, в начале февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После встречи в Москве российский и французский лидеры на регулярной основе проводят телефонные разговоры.