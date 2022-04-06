Производитель лакокрасочных покрытий Hempel отказывается от бизнеса в России

6 апр. 22:45

Датская компания Hempel, занимающаяся производством лакокрасочных покрытий, покидает российский рынок. Такое заявление опубликовано на официальном сайте предприятия.

"В марте мы приостановили свою деятельность в России из-за ухудшения торгового климата. Сейчас мы приняли решение отказаться от нашего бизнеса в РФ", - цитирует главу компании Ларса Петерссона ТАСС.

Он заверил, что компания примет все меры для трудоустройства своих сотрудников в России в будущем, она остается сосредоточенной на их поддержке и безопасности.

Петерссон указал, что, хотя Hempel и сожалеет о сложившейся ситуации, но выбора у компании нет.

В заявлении уточняется, что Hempel присутствует в РФ с 1996 года, в ее местном подразделении трудятся 124 человека.