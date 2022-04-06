Эрдоган: Турция справится с ростом сырьевых цен

6 апр. 22:33

Турция справится с ростом цен на сырье из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Отражение российско-украинского кризиса на мировых ценах на сырьевые товары вызвало новые негативные явления. Мы выйдем из этого сложного периода таким способом, что наших граждан не задавит инфляция", - сказал турецкий лидер.

По его словам, сейчас страна вступает в новую фазу. Эрдоган подчеркнул, что целью властей является повышение покупательной способности граждан Турции, которая снизилась из-за непомерного роста цен и высокой инфляции.