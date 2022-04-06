У донского ФК "Чайка" будет своя база в Батайске

6 апр. 22:16

В текущем 2022 году в донском Батайске начнется строительство базы футбольного клуба "Чайка", об этом сообщили в пресс-службе команды.

Всего на территории будет четыре футбольных поля. Также там разместят теннисный корт, площадки для пляжного футбола и волейбола, зоны рекреации, спортгородок, парковку.

В главном корпусе сделают раздевалки, тренажерный зал, кабинет медицинского работника, конференц-зал, бассейн, баню и сауну, передает "АиФ-Ростов".

Планируется, что база будет введена в строй в конце 2023 года. Напомним, ФК "Чайка" выступает в Первенстве ПФЛ, команда была основана в 1997 году.