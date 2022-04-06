В МИД России призвали Европу не блокировать Калининград

6 апр. 21:59

Россия рассчитывает, что Европа не будет играть с огнем в вопросе о возможной блокаде Калининградской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. <...> Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", - цитирует его ТАСС.

Напомним, 4 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что власти страны могут закрыть границы с Россией и Беларусью на фоне ситуации на Украине. Это не позволило бы жителям региона покинуть Калининградскую область через южные рубежи. Позднее глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что странам Балтии необходимо полностью закрыть границы с Россией.