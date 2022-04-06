Ильхам Алиев в беседе с Мишелем выразил надежду на результативность трехсторонней встречи

6 апр. 21:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече один на один с председателем Евросовета Шарлем Мишелем выразил надежду на то, что встреча в трехстороннем формате с премьер-министром Армении Николом Пашиняном будет результативной.

Глава государства также высоко оценил вклад Шарля Мишеля в процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку в постконфликтный период, обратил внимание на значение брюссельской мирной повестки дня, определенной на трехсторонней встрече в декабре 2021 года.

Председатель Евросовета сделал акцент на значении диалога, проводимого в этих рамках между Арменией и Азербайджаном.

Ильхам Алиев и Шарль Мишель также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по региональной безопасности.