Стало известно, о чем Мишель говорил с Пашиняном

6 апр. 21:21

Председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее в ходе двусторонней встречи обсудили проходящие в данный момент трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Участники встречи отметили необходимость продолжения диалога, обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 декабря 2021 года, передает Sputnik Армения.

Мишель и Пашинян выразили надежду, что трехсторонняя встреча, которая проходит сейчас, окажется эффективной и будут способствовать стабильности.

Кроме того, они обсудили вопросы сотрудничества Армении с ЕС, в том числе процесс реализации экономического и инвестиционного плана ЕС для Армении стоимостью 2,6 млрд евро.