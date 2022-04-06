Иран получил доступ к части заблокированных из-за санкций активов

6 апр. 20:52

Иран получил доступ к части свои активов на зарубежных счетах, заблокированных ранее из-за санкций США. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство IRNA.

Как отмечается, правительство ИРИ смогло высвободить часть валютных резервов Ирана в различных странах благодаря своей активной дипломатии, передает ТАСС.

"Эти усилия продолжаются", - сказано в заявлении.

Сумма размороженных активов в несколько раз больше 470 млн евро, которые не так давно Великобритания выплатила Ирану в качестве компенсации за сорванный контракт, заключенный между компанией International Military Services и Ираном в 1974 году. Компания должна была поставить в Иран более 1 тыс британских танков, однако после Исламской революции 1979 года Соединенное Королевство отказалось выполнять условия контракта.