Постановочный митинг в Ереване: чего добивается Пашинян?

6 апр. 20:50

Вчера в центре Еревана прошла демонстрация, организованная оппозиционными силами страны. Суть акции сводилась к тому, чтобы продемонстрировать несогласие армянского общества с какими-либо возможными "уступками" властей по Карабахскому вопросу. Итоговое заявление митинга, прошедшего на Площади Свободы – исключить "любой статус Карабаха в составе Азербайджана", а также не подписывать никаких договоров с Азербайджаном, препятствующих "реализации права на самоопределение без ограничений". Таким образом, в принятом на площади заявлении оппозиции за день до Брюссельской встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева в очередной раз были озвучены открытые территориальные претензии на международно признанные территории Азербайджана.

Согласно данным проправительственных источников в Армении, в частности НПО "Союз информированных граждан", во вчерашней акции приняло участие около 11 тыс. человек. Это, мягко говоря, невысокая цифра для "общенационального митинга во имя спасения Карабаха", как преподносили его организаторы. И примечательно, что близкие к Пашиняну информационные ресурсы, в частности рупор правительства, телеграмм-канал "Баграмян 26", максимально лояльно осветили этот митинг и даже назвали его "многолюдным". Более того, его охарактеризовали как показатель единства позиций власти и оппозиции в вопросе Карабаха.

Можно ожидать, что на сегодняшних переговорах в Брюсселе демонстрация в Ереване будет использована Николом Пашиняном в качестве аргумента для занятия неуступчивой позиции в отношении Карабахского вопроса. Ереван, как и прежде, не хочет признавать этот регион территорией Азербайджана или же отказываться от попыток подвергнуть сомнению суверенитет Азербайджана на данной территории. Отсылка на категорическое неприятие подобных уступок общественностью страны – это, как полагают в Ереване, эффективный аргумент во время переговоров на европейской площадке.

Следует отметить, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян, за сутки до митинга встречавшийся с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, от участия в данном митинге отказался, о чем недвусмысленно дал понять армянским СМИ через своего представителя. В конце 1990-х именно Тер-Петросян был готов пойти Азербайджану на значительные уступки в Карабахском вопросе, в результате чего был свергнут Робертом Кочаряном. Не было на митинге и второго президента Армении Роберта Кочаряна. Очевидно, что оба бывших президента, каждый по своим соображениям, решили не участвовать в митинговой инсценировке властей в канун Брюссельской встречи.

В целом, существенного прорыва от брюссельской встречи ждать не следует, однако она важна с точки зрения фиксации Баку и Ереваном позиций друг друга на сегодняшний момент, и хотя бы промежуточного подтверждения готовности сторон решать вопросы в мирном и конструктивном русле. После подписания азербайджано-иранского меморандума о транспортной коммуникации Восточного Зангезура и Нахичевана через Иран от 11 марта 2022 года, возможности для геополитического торга у Армении сократились, поскольку Азербайджан, получив альтернативу, несколько остыл к идее Зангезурского коридора. Это, в свою очередь, способствует фокусированию переговоров на процессе демаркации и делимитации межгосударственной комиссии. В понимании Баку это должно означать отказ Еревана от дальнейших территориальных претензий, но вчерашний митинг, получивший информационную поддержку властей, свидетельствует об обратном. Баку озвучил пять принципов, безупречных с точки зрения международного права, на основе которых должен быть подписан армяно-азербайджанский мирный договор. Армения с этими принципами согласилась, однако внесла свои дополнения. Какие именно – публично не сообщается, но, как считают эксперты, речь может идти о "праве народов на самоопределении без ограничений", иначе говоря, праве армян Карабахского региона Азербайджана на сецессию.

Таким образом, армянская сторона по-прежнему сигнализирует на различных уровнях, что не готова смириться с окончательной потерей Карабаха, что означает курс на продолжение политики территориальных притязаний. Если эта позиция станет краеугольной и сегодня в Брюсселе, то в таких условиях рассчитывать на продолжительную деэскалацию на армяно-азербайджанской границе и в Карабахском регионе не придется, даже, несмотря на попытки дипломатического посредничества Запада или России. Ведь эти посредники, несмотря на их серьезный глобальный политический вес, не смогли удержать регион от кровопролитной карабахской войны 2020 года, хотя два года назад мир был на порядок стабильнее, чем сегодня. Пожалуй, единственным фактором, сдерживающим Баку от зачистки Карабаха от регулярно совершающих провокации незаконных вооруженных формирований в регионе, является надежда на то, что в регионе будет проведена мирная демилитаризация при содействии Москвы, как это предполагает четвертая статья трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Напомним, что в ноябре 2021 года и марте 2022 года на границе и в Карабахе происходили обострения, по итогу которых армянская сторона потеряла контроль над целым рядом стратегически важных позиций в Лачинском и Ходжалинском районах Азербайджана.