Взрывного устройства не оказалось на автостанции в Черкесске

6 апр. 20:35

Сообщение о минировании пригородной автостанции в Черкесске оказалось ложным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Представитель ведомства пояснил, что территорию оцепили и тщательно проверили, в том числе при участии служебных собак.

"Никаких взрывных или других опасных устройств на объекте не обнаружено", - приводит его слова "Интерфакс".

Сейчас автостанция работает в штатном режиме.

Напомним, после анонимного сообщения о минировании были эвакуированы сотрудники и посетители автостанции и городского рынка, расположенного поблизости.