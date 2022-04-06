На Кубани приведут в порядок более 100 котельных

6 апр. 19:59

В течение ближайших десяти лет в Краснодарском крае планируют модернизировать не менее 100 котельных, - сообщает пресс-служба администрации региона.

В крае инвесторы активно подключаются к решению вопросов в теплоэнергетике - заключают концессионные соглашения на модернизацию котельных. В 2022 году власти планируют подписать десять концессий на обновление объектов, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг"

Модернизация будет проходить постепенно: в течение десяти лет обновленные котельные откроют в Апшеронском, Славянском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Мостовском, Брюховецком, Крыловском и Новокубанском районах.